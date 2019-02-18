В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность

09:40, 18 февраля 2019
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Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность / zak.depo.ua
В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность / zak.depo.ua

В понедельник, 18 февраля, в горах Закарпатской и Львовской областей ожидается значительная лавинная опасность.

В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +4°

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"18 февраля в результате оттепели на высокогорье и в горах восточной части Закарпатской области, в среднегорье Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - йдетсья в сообщении.

Напомним, в понедельник, 18 февраля, в Украине без осадков, на юге до +8°.

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Теги: #погода#Карпаты#лавина
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