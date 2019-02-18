В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность
Лавинная опасность достигает 3 уровня.
В понедельник, 18 февраля, в горах Закарпатской и Львовской областей ожидается значительная лавинная опасность.
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +4°
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"18 февраля в результате оттепели на высокогорье и в горах восточной части Закарпатской области, в среднегорье Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - йдетсья в сообщении.
Напомним, в понедельник, 18 февраля, в Украине без осадков, на юге до +8°.
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