Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность / zak.depo.ua

В понедельник, 18 февраля, в горах Закарпатской и Львовской областей ожидается значительная лавинная опасность.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"18 февраля в результате оттепели на высокогорье и в горах восточной части Закарпатской области, в среднегорье Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - йдетсья в сообщении.

Напомним, в понедельник, 18 февраля, в Украине без осадков, на юге до +8°.