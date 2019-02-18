В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +4°
Вечером в столице температура до 0°.
Согласно данным Погода УНИАН, 18 февраля в Киеве без осадков, температура до +4°.
Антициклон принесет в Украину сухую и солнечную погоду
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до 0°. Ветер северный и северо-западный, до 4,6 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:10, а зайдет в 17:14.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 18 февраля, в Украине без осадков, на юге до +8°.
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Погода в Украине
- Винница+5°... -2°
- Днепр+2°... -5°
- Донецк+1°... -7°
- Житомир+6°... -2°
- Запорожье+3°... -4°
- Ивано-Франковск+11°... -4°
- Киев+3°... -4°
- Кировоград+3°... -5°
- Луганск0°... -9°
- Луцк+7°... +1°
- Львов+9°... -2°
- Николаев+7°... -3°
- Одесса+8°... -2°
- Полтава0°... -6°
- Ровно+6°... +1°
- Симферополь+7°... -5°
- Сумы-1°... -11°
- Тернополь+7°... -1°
- Харьков0°... -11°
- Херсон+7°... -4°
- Хмельницкий+7°... +1°
- Черкассы+3°... -6°
- Чернигов+3°... -5°
- Черновцы+9°... 0°
Виргиния, США
+ 2 °
Пасмурно, небольшой дождьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-2 °
Влажность:53 %
Давление:748 мм
Ветер: 8.3 м/с
Вероятность осадков:19 %
Восход:06:57
Закат17:50
Видимость:16 км
Фаза луны:
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