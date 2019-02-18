В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +4°

Вечером в столице температура до 0°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 18 февраля в Киеве без осадков, температура до +4°.

Читайте также Антициклон принесет в Украину сухую и солнечную погоду

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до 0°. Ветер северный и северо-западный, до 4,6 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:10, а зайдет в 17:14.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 18 февраля, в Украине без осадков, на юге до +8°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.