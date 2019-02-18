Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +8° (карта)

Теплее всего будет на юге страны.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 18 февраля, в Украине без осадков, на юге до +8°.

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На востоке без осадков, температура до +1°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +8°.

На западе Украины практически без осадков. Температура до +7°.

В северных областях пасмурно. Температура до +3°. В центре без осадков, температура до +5°.

Прогноз на 18 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 18 февраля - день памяти мученицы Агафии, покровительницы домашнего скота. Сегодня животные подскажут погоду. Свинья солому в берлогу носит - к сильному холоду, метели.

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