Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +8° (карта)

08:00, 18 февраля 2019
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Теплее всего будет на юге страны.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН
В Украине сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 18 февраля, в Украине без осадков, на юге до +8°.

Антициклон принесет в Украину сухую и солнечную погоду

На востоке без осадков, температура до +1°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +8°.

На западе Украины практически без осадков. Температура до +7°.

В северных областях пасмурно. Температура до +3°. В центре без осадков, температура до +5°.

Прогноз на 18 февраля / УНИАН
Прогноз на 18 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 18 февраля - день памяти мученицы Агафии, покровительницы домашнего скота. Сегодня животные подскажут погоду. Свинья солому в берлогу носит - к сильному холоду, метели.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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