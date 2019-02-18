Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +8° (карта)
Теплее всего будет на юге страны.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 18 февраля, в Украине без осадков, на юге до +8°.
Антициклон принесет в Украину сухую и солнечную погоду
На востоке без осадков, температура до +1°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +8°.
На западе Украины практически без осадков. Температура до +7°.
В северных областях пасмурно. Температура до +3°. В центре без осадков, температура до +5°.
Согласно народному прогнозу, 18 февраля - день памяти мученицы Агафии, покровительницы домашнего скота. Сегодня животные подскажут погоду. Свинья солому в берлогу носит - к сильному холоду, метели.
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Погода в Украине
- Винница+5°... -2°
- Днепр+2°... -5°
- Донецк+1°... -7°
- Житомир+6°... -2°
- Запорожье+3°... -4°
- Ивано-Франковск+11°... -4°
- Киев+3°... -4°
- Кировоград+3°... -5°
- Луганск0°... -9°
- Луцк+7°... +1°
- Львов+9°... -2°
- Николаев+7°... -3°
- Одесса+8°... -2°
- Полтава0°... -6°
- Ровно+6°... +1°
- Симферополь+7°... -5°
- Сумы-1°... -11°
- Тернополь+7°... -1°
- Харьков0°... -11°
- Херсон+7°... -4°
- Хмельницкий+7°... +1°
- Черкассы+3°... -6°
- Чернигов+3°... -5°
- Черновцы+9°... 0°
Виргиния, США
+ 2 °
Пасмурно, небольшой дождьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-3 °
Влажность:53 %
Давление:749 мм
Ветер: 8.3 м/с
Вероятность осадков:19 %
Восход:06:57
Закат17:50
Видимость:16 км
Фаза луны:
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