Синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца февраля и на март (видео)

07:12, 18 февраля 2019
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В целом зима в этом году теплее среднестатистической.

В Украину пришло потепление / фото УНИАН
В Украину пришло потепление / фото УНИАН

Кажется, что нынешний февраль - претендент на рекорд среди самых теплых зимних месяцев. А еще в сентябре синоптики прогнозировали: "Зима будет теплее климатической нормы на 2 градуса. Средняя температура составит +2...-3. Снег будет чередоваться с дождями".

И действительно, в феврале дневные температуры фактически не опускались ниже нуля. Да и дождей в феврале почти нет. Неужели это уже весна – ТСН. Тиждень собрал все прогнозы: метеорологические и народные.

Во Львове сурчиха Маруся предсказала раннюю весну (фото, видео)

Тенденция к потеплению будет продолжаться. В понедельник, 18 февраля, солнце будет чередоваться с облаками повсюду, кроме Востока. А со вторника будет светить повсюду. Температура воздуха на Западе в ближайшие дни будет держаться в пределах 5-8 градусов тепла. На Севере и в Центре - +2...+4. На Юге до +8. На Востоке температура воздуха поднимется лишь на чуть-чуть выше нуля - 0...+2.

Львовская бабачиха Маруся прогнозирует начало весны с середины марта, в отличие от харьковского Тимки, который напрогнозировал весну аж на апрель. Но ученые говорят: прогнозы Маруси последние несколько лет сбывались. Поэтому им верить можно.

Да и народная примета это подтверждает. На Сретение весна победила зиму. Весна, кажется, уже на пороге.

Но не спешите прятать теплые вещи далеко, потому что в первые недели марта синоптики еще обещают возвращение зимы, правда ненадолго, со снегом и морозами.

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Теги: #погода#синоптики#февраль#весна#март#прогноз погоды
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