Синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца февраля и на март (видео)
В целом зима в этом году теплее среднестатистической.
Кажется, что нынешний февраль - претендент на рекорд среди самых теплых зимних месяцев. А еще в сентябре синоптики прогнозировали: "Зима будет теплее климатической нормы на 2 градуса. Средняя температура составит +2...-3. Снег будет чередоваться с дождями".
И действительно, в феврале дневные температуры фактически не опускались ниже нуля. Да и дождей в феврале почти нет. Неужели это уже весна – ТСН. Тиждень собрал все прогнозы: метеорологические и народные.
Во Львове сурчиха Маруся предсказала раннюю весну (фото, видео)
Тенденция к потеплению будет продолжаться. В понедельник, 18 февраля, солнце будет чередоваться с облаками повсюду, кроме Востока. А со вторника будет светить повсюду. Температура воздуха на Западе в ближайшие дни будет держаться в пределах 5-8 градусов тепла. На Севере и в Центре - +2...+4. На Юге до +8. На Востоке температура воздуха поднимется лишь на чуть-чуть выше нуля - 0...+2.
Львовская бабачиха Маруся прогнозирует начало весны с середины марта, в отличие от харьковского Тимки, который напрогнозировал весну аж на апрель. Но ученые говорят: прогнозы Маруси последние несколько лет сбывались. Поэтому им верить можно.
Да и народная примета это подтверждает. На Сретение весна победила зиму. Весна, кажется, уже на пороге.
Но не спешите прятать теплые вещи далеко, потому что в первые недели марта синоптики еще обещают возвращение зимы, правда ненадолго, со снегом и морозами.
Погода в Украине
- Винница+5°... -2°
- Днепр+2°... -5°
- Донецк+1°... -7°
- Житомир+6°... -2°
- Запорожье+3°... -4°
- Ивано-Франковск+11°... -4°
- Киев+3°... -4°
- Кировоград+3°... -5°
- Луганск0°... -9°
- Луцк+7°... +1°
- Львов+9°... -2°
- Николаев+7°... -3°
- Одесса+8°... -2°
- Полтава0°... -6°
- Ровно+6°... +1°
- Симферополь+7°... -5°
- Сумы-1°... -11°
- Тернополь+7°... -1°
- Харьков0°... -11°
- Херсон+7°... -4°
- Хмельницкий+7°... +1°
- Черкассы+3°... -6°
- Чернигов+3°... -5°
- Черновцы+9°... 0°