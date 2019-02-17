Синоптики предупреждают о значительном уровне лавинной опасности в горах
Снеголавинная опасность усиливается вследствие оттепели.
17-18 февраля в результате оттепели на высокогорье и в горах восточной части Закарпатской области, в среднегорье Львовской области ожидается значительный (третий) уровень снеголавинной опасности.
В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в феврале
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Как сообщал УНИАН, на Закарпатье в урочище Куртацкое спасатели нашли туристку из Днепра, которая вчера заблудилась в горах. Женщина находится в удовлетворительном состоянии.
Всего к поискам женщины были привлечены 37 человек и 7 единиц техники. Также облет территории осуществлял вертолет МИ-8.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+10°... +3°
- Днепр+6°... -1°
- Донецк+5°... -2°
- Житомир+8°... +2°
- Запорожье+10°... 0°
- Ивано-Франковск+15°... -2°
- Киев+7°... 0°
- Кировоград+5°... 0°
- Луганск+3°... -2°
- Луцк+9°... +3°
- Львов+11°... 0°
- Николаев+14°... +2°
- Одесса+14°... +4°
- Полтава+3°... -3°
- Ровно+8°... +2°
- Симферополь+8°... 0°
- Сумы+3°... -4°
- Тернополь+9°... +2°
- Харьков+3°... -3°
- Херсон+8°... +2°
- Хмельницкий+10°... +2°
- Черкассы+6°... -1°
- Чернигов+5°... -2°
- Черновцы+15°... 0°
Виргиния, США
- 1 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-3 °
Влажность:69 %
Давление:755 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков:33 %
Восход:06:59
Закат17:49
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей