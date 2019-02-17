Синоптики предупреждают о значительном уровне лавинной опасности в горах

Снеголавинная опасность усиливается вследствие оттепели.

Снеголавинная опасность усиливается вследствие оттепели / zak.depo.ua

17-18 февраля в результате оттепели на высокогорье и в горах восточной части Закарпатской области, в среднегорье Львовской области ожидается значительный (третий) уровень снеголавинной опасности.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Как сообщал УНИАН, на Закарпатье в урочище Куртацкое спасатели нашли туристку из Днепра, которая вчера заблудилась в горах. Женщина находится в удовлетворительном состоянии.

Всего к поискам женщины были привлечены 37 человек и 7 единиц техники. Также облет территории осуществлял вертолет МИ-8.