Прогноз погоды на 17 февраля: в Украине сухо и тепло
Днем будет 5-10° тепла, на западе и юге местами 11-14° тепла, на севере Левобережья 2-4° тепла.
Погода в воскресенье, 17 февраля, в Украине будет теплой и без осадков. Однако днем будет наблюдаться сильный ветер до 7-12 м/с, а в восточных областях – местами до 15-20 м/сек.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Средняя температура ночью будет колебаться от 2° мороза до 3°С тепла. Днем воздух прогреется до +5...+10°С. В западной и южной частях страны местами будет до +11...+14°С. Не повезет с теплом разве северу Левобережья – там 2-4°С тепла.
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Прогноз погоды на воскресенье, 17 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +7...+9
Львов – +10...+12
Ивано-Франковск – +11...+13
Тернополь – +9...+11
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +9...+11
Луцк – +9...+11
Ровно – +8...+10
Житомир – +8...+10
Винница – +10...+12
Одесса – +10...+12
Николаев – +10...+12
Херсон – +9...+11
Симферополь –+7...+9
Кропивницкий – +8...+10
Черкассы – +8...+10
Чернигов – +5...+7
Сумы – +4...+6
Полтава – +6...+8
Днепр – +7...+9
Запорожье – +8...+10
Донецк – +6...+8
Луганск – +4...+6
Харьков – +4...+6
Киев – +7...+9
Погода в Украине
- Винница+7°... +1°
- Днепр+3°... 0°
- Донецк+2°... -1°
- Житомир+7°... +2°
- Запорожье+4°... +1°
- Ивано-Франковск+10°... -1°
- Киев+6°... +2°
- Кировоград+5°... 0°
- Луганск+2°... 0°
- Луцк+5°... +1°
- Львов+8°... +1°
- Николаев+6°... 0°
- Одесса+7°... +1°
- Полтава+2°... 0°
- Ровно+5°... +1°
- Симферополь+3°... -1°
- Сумы+2°... -1°
- Тернополь+5°... +1°
- Харьков+2°... 0°
- Херсон+6°... 0°
- Хмельницкий+7°... 0°
- Черкассы+3°... 0°
- Чернигов+4°... +1°
- Черновцы+8°... 0°