Прогноз погоды на 17 февраля: в Украине сухо и тепло

Днем будет 5-10° тепла, на западе и юге местами 11-14° тепла, на севере Левобережья 2-4° тепла.

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Погода в воскресенье, 17 февраля, в Украине будет теплой и без осадков. Однако днем будет наблюдаться сильный ветер до 7-12 м/с, а в восточных областях – местами до 15-20 м/сек.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Средняя температура ночью будет колебаться от 2° мороза до 3°С тепла. Днем воздух прогреется до +5...+10°С. В западной и южной частях страны местами будет до +11...+14°С. Не повезет с теплом разве северу Левобережья – там 2-4°С тепла.

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Прогноз погоды на воскресенье, 17 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +7...+9

Львов – +10...+12

Ивано-Франковск – +11...+13

Тернополь – +9...+11

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +9...+11

Ровно – +8...+10

Житомир – +8...+10

Винница – +10...+12

Одесса – +10...+12

Николаев – +10...+12

Херсон – +9...+11

Симферополь –+7...+9

Кропивницкий – +8...+10

Черкассы – +8...+10

Чернигов – +5...+7

Сумы – +4...+6

Полтава – +6...+8

Днепр – +7...+9

Запорожье – +8...+10

Донецк – +6...+8

Луганск – +4...+6

Харьков – +4...+6

Киев – +7...+9