В сети показали северное сияние в Лапландии (фото, видео)

16:02, 15 февраля 2019
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Больше всего шансов увидеть северное сияние в течение сентября-октября и февраля-марта.

Северное сияние в Лапландии / REUTERS
Северное сияние в Лапландии / REUTERS

В Лапландии можно наблюдать удивительное по красоте северное сияние.

В Норвегии на видео запечатлели красочное северное сияние

Благодаря тому, что в Лапландии небольшая плотность населения, огни городов не заглушают яркость красок небесной феерии, сообщает Euronews.

Все, что находится севернее Рованиеми, лежит уже за полярным кругом, в холодное время года тут темнеет рано, а зимой и вовсе царит полярная ночь, поэтому шансы стать очевидцем красочного зрелища значительно возрастают.

Больше всего шансов увидеть северное сияние в течение сентября-октября и февраля-марта. Идеально подойдет холодная ясная погода, и, конечно, на небе не должно быть облаков.

Видео: youtube.com / euronews

Напомним, над полярным кругом в Финляндии засияло изумрудное небо - северное сияние.

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Теги: #погода
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