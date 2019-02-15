В сети показали северное сияние в Лапландии (фото, видео)

Больше всего шансов увидеть северное сияние в течение сентября-октября и февраля-марта.

Северное сияние в Лапландии / REUTERS

В Лапландии можно наблюдать удивительное по красоте северное сияние.

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Благодаря тому, что в Лапландии небольшая плотность населения, огни городов не заглушают яркость красок небесной феерии, сообщает Euronews.

Все, что находится севернее Рованиеми, лежит уже за полярным кругом, в холодное время года тут темнеет рано, а зимой и вовсе царит полярная ночь, поэтому шансы стать очевидцем красочного зрелища значительно возрастают.

Больше всего шансов увидеть северное сияние в течение сентября-октября и февраля-марта. Идеально подойдет холодная ясная погода, и, конечно, на небе не должно быть облаков.

Видео: youtube.com / euronews

Напомним, над полярным кругом в Финляндии засияло изумрудное небо - северное сияние.