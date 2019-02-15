Канаду накрыли сильные снегопады
Из-за непогоды не работают школы и предприятия.
Западное и восточное побережья Канады накрыли сильные снегопады.
В Пекине прошел сильный снегопад
В восточной части страны из-за снега, переохлажденного дождя и сильного ветра не работают школы и предприятия в провинциях Нью-Брансуик, Остров Принца Эдуарда, Новая Шотландия и на юге Квебека, передает Stormnews со ссылкой на CBC.
В западной части страны от снегопадов пострадала провинция Британская Колумбия.
Напомним, американский штат Вашингтон накрыл сильнейший за полвека снежный шторм.
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