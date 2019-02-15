Во Львове сурчиха Маруся предсказала раннюю весну (фото, видео)

14:26, 15 февраля 2019
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Ожидается, что в этом году весна придет рано, ориентировочно в середине марта.

Во Львовском городском детском эколого-натуралистическом центре праздновали День сурка / фото ЛГС
Во Львовском городском детском эколого-натуралистическом центре праздновали День сурка / фото ЛГС

Во Львовском городском детском эколого-натуралистическом центре сурчиха Маруся предсказала приход ранней весны.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор центра Игорь Антахович.

По его словам, у львовян свои метеорологические пророки – две сурчихи Маруси, которые предвещают весну на праздник Сретения.

Бабачиха Маруся предсказала ранний приход весны / фото ЛГС
Бабачиха Маруся предсказала ранний приход весны / фото ЛГС

«В этом году четырехлетняя сурчиха Маруся проснулась рано, вела себя активно, много свистела и предсказала раннюю весну. Это является признаками того, что в этом году весна придет рано, ориентировочно в середине марта следует ждать солнца и тепла», - сказал Антахович.

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Он добавил, что пятилетняя сурчиха Маруся в праздновании Дня сурка участия не принимала, она еще спит.

«Имеет такую особенность своего поведения - позже просыпаться от спячки», - отметил директор центра.

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Теги: #Львов#сурок Маруся
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