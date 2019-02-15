Во Львове сурчиха Маруся предсказала раннюю весну (фото, видео)
Ожидается, что в этом году весна придет рано, ориентировочно в середине марта.
Во Львовском городском детском эколого-натуралистическом центре сурчиха Маруся предсказала приход ранней весны.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор центра Игорь Антахович.
По его словам, у львовян свои метеорологические пророки – две сурчихи Маруси, которые предвещают весну на праздник Сретения.
«В этом году четырехлетняя сурчиха Маруся проснулась рано, вела себя активно, много свистела и предсказала раннюю весну. Это является признаками того, что в этом году весна придет рано, ориентировочно в середине марта следует ждать солнца и тепла», - сказал Антахович.
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Он добавил, что пятилетняя сурчиха Маруся в праздновании Дня сурка участия не принимала, она еще спит.
«Имеет такую особенность своего поведения - позже просыпаться от спячки», - отметил директор центра.
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