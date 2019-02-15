Антициклон принесет в Украину сухую и солнечную погоду
В воскресенье в Украине потеплеет.
Из-за влияния антициклона в Украине в ближайшие дни ожидается сухая и солнечная погода.
Погода на выходные: в Украине будет сухо и по-весеннему тепло (карта)
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"16 февраля в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода, лишь какой-то облезлый хвост северо-восточного фронта нагонит на Харьковщину и Сумщину облака и небольшие осадки", - пишет она.
По прогнозу Диденко, ближайшей ночью в южной части Украины будет холоднее, чем на севере: температура воздуха понизится до 0-5 градусов мороза, на остальной территории около нуля или небольшие "плюсы".
Днем ожидается +2...+5 градусов, на западе +4...+9 градусов.
В Киеве 16 февраля без осадков, +3...+5 градусов.
По прогнозу синоптика, в воскресенье, 17 февраля, погода в Киеве будет сухой, с температурой воздуха +6...+9 градусов.
Напомним, практически в течение всего марта в Украине будет держаться холодная погода, потепление ожидается только в конце месяца.
Погода в Украине
- Винница+3°... 0°
- Днепр+3°... -1°
- Донецк+2°... -4°
- Житомир+3°... +1°
- Запорожье+3°... -2°
- Ивано-Франковск+6°... +1°
- Киев+3°... +1°
- Кировоград+2°... -1°
- Луганск0°... -6°
- Луцк+4°... +1°
- Львов+5°... +1°
- Николаев+5°... -1°
- Одесса+4°... -1°
- Полтава+2°... 0°
- Ровно+3°... 0°
- Симферополь+3°... -6°
- Сумы+1°... -1°
- Тернополь+3°... +1°
- Харьков+2°... -1°
- Херсон+5°... -2°
- Хмельницкий+4°... 0°
- Черкассы+4°... 0°
- Чернигов+3°... +1°
- Черновцы+5°... 0°