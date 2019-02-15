Антициклон принесет в Украину сухую и солнечную погоду

13:43, 15 февраля 2019
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В воскресенье в Украине потеплеет.

На выходных в Украине будет тепло / УНИАН
На выходных в Украине будет тепло / УНИАН

Из-за влияния антициклона в Украине в ближайшие дни ожидается сухая и солнечная погода.

Погода на выходные: в Украине будет сухо и по-весеннему тепло (карта)

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"16 февраля в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода, лишь какой-то облезлый хвост северо-восточного фронта нагонит на Харьковщину и Сумщину облака и небольшие осадки", - пишет она.

По прогнозу Диденко, ближайшей ночью в южной части Украины будет холоднее, чем на севере: температура воздуха понизится до 0-5 градусов мороза, на остальной территории около нуля или небольшие "плюсы".

Днем ожидается +2...+5 градусов, на западе +4...+9 градусов.

В Киеве 16 февраля без осадков, +3...+5 градусов.

По прогнозу синоптика, в воскресенье, 17 февраля, погода в Киеве будет сухой, с температурой воздуха +6...+9 градусов.

Напомним, практически в течение всего марта в Украине будет держаться холодная погода, потепление ожидается только в конце месяца.

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Теги: #погода
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