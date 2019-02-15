Лесные пожары в Чили уничтожили десятки домов
Пожарные зафиксировали почти сотню возгораний.
Из-за лесных пожаров, которые охватили южные районы Чили, сгорели десятки домов.
Пожарные зафиксировали почти сотню возгораний, в большинстве случаев, по официальным данным, распространение огня удалось остановить, передает Euronews.
Отмечается, что ситуация осложняется погодными условиями: сильный ветер затрудняет борьбу с пожарами.
Напомним, восточная часть Австралии страдает от непогоды. На прошлой неделе были наводнения в Квинсленде, потоп в Сиднее, пожары на Тасмании, смог и песчаная буря в Виктории.
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