Погода на выходные: в Украине будет сухо и по-весеннему тепло (карта)
Местами потеплеет до +12°.
На выходных погода в Украине будет сухой, в воскресенье потеплеет - местами до +12°.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +2°, днем +4°. В воскресенье переменная облачность, +1°...+8°.
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Погода во Львове: в субботу без осадков, ночью +1°, днем +8°. В воскресенье пасмурно, +1°…+10°.
В Луцке в субботу ночью +1°, днем +6°, без осадков. В воскресенье ночью +3°, днем +9°, переменная облачность.
В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +1°...+4°. В воскресенье до +10°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью 0°, днем +6°. В воскресенье +3°...+13°.
В Харькове в субботу пасмурно, температура ночью 0°, днем +2°. В воскресенье -2°...+4°, без осадков.
В Днепре в субботу облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +2°. В воскресенье пасмурно, температура воздуха +1°...+8°.
В Симферополе завтра без осадков, -1°...+4°. В воскресенье +2°...+7°, облачно с прояснениями.
Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью -1°, днем +3°. В воскресенье без осадков, температура до +8°.
В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью 0°, днем +3°. В воскресенье температура до +7°, без осадков.
В Северодонецке завтра облачно, температура ночью 0°, днем +2°. В воскресенье 0°...+4°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до -5°. В воскресенье солнечно, ночью -6°, днем +3°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +2°, днем +9°. В воскресенье переменная облачность, ночью +1°, днем до +11°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +11°. В воскресенье температура до +12°, облачно с прояснениями.
В Сваляве завтра без осадков, +5°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха 0° …+5°.
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Погода в Украине
- Винница+3°... 0°
- Днепр+3°... -1°
- Донецк+2°... -4°
- Житомир+3°... +1°
- Запорожье+3°... -2°
- Ивано-Франковск+6°... +1°
- Киев+2°... +1°
- Кировоград+2°... -1°
- Луганск0°... -6°
- Луцк+4°... +1°
- Львов+5°... +1°
- Николаев+5°... -1°
- Одесса+4°... -1°
- Полтава+2°... 0°
- Ровно+3°... 0°
- Симферополь+3°... -6°
- Сумы+1°... -1°
- Тернополь+3°... +1°
- Харьков+2°... -1°
- Херсон+5°... -2°
- Хмельницкий+4°... 0°
- Черкассы+4°... 0°
- Чернигов+3°... +1°
- Черновцы+5°... 0°