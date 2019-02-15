Погода на выходные: в Украине будет сухо и по-весеннему тепло (карта)

Местами потеплеет до +12°.

На выходных в Украине потеплеет / alp.org.ua

На выходных погода в Украине будет сухой, в воскресенье потеплеет - местами до +12°.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +2°, днем +4°. В воскресенье переменная облачность, +1°...+8°.

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Погода во Львове: в субботу без осадков, ночью +1°, днем +8°. В воскресенье пасмурно, +1°…+10°.

В Луцке в субботу ночью +1°, днем +6°, без осадков. В воскресенье ночью +3°, днем +9°, переменная облачность.

В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +1°...+4°. В воскресенье до +10°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью 0°, днем +6°. В воскресенье +3°...+13°.

В Харькове в субботу пасмурно, температура ночью 0°, днем +2°. В воскресенье -2°...+4°, без осадков.

Прогноз на 16 февраля / УНИАН

Прогноз на 17 февраля / УНИАН

В Днепре в субботу облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +2°. В воскресенье пасмурно, температура воздуха +1°...+8°.

В Симферополе завтра без осадков, -1°...+4°. В воскресенье +2°...+7°, облачно с прояснениями.

Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью -1°, днем +3°. В воскресенье без осадков, температура до +8°.

В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью 0°, днем +3°. В воскресенье температура до +7°, без осадков.

В Северодонецке завтра облачно, температура ночью 0°, днем +2°. В воскресенье 0°...+4°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до -5°. В воскресенье солнечно, ночью -6°, днем +3°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +2°, днем +9°. В воскресенье переменная облачность, ночью +1°, днем до +11°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +11°. В воскресенье температура до +12°, облачно с прояснениями.

В Сваляве завтра без осадков, +5°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха 0° …+5°.

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