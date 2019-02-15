Жителей Киева предупреждают о гололедице

10:53, 15 февраля 2019
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Сегодня в столице без осадков.

Киевлян предупреждают о гололедице / Фото УНИАН
Киевлян предупреждают о гололедице / Фото УНИАН

В пятницу, 15 февраля, на дорогах Киева ожидается гололедица.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"15 февраля в столице без существенных осадков, на дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций в КГГА призывают киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу.

Напомним, 15 февраля в Украине будет практически без осадков, на юге и западе до +5°.

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Теги: #Киев#погода#гололедица
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