Снег и морозы: народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на март

В первые дни марта в Украине ожидается снег.

В марте ожидаются температурные "качели" / flickr.com/photos/pixelrn

Практически в течение всего марта в Укарине будет держаться холодная погода, потепление ожидается только в конце месяца.

Такой прогноз погоды в Украине сообщил "Апострофу" народный синоптик Леонид Горбань.

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"Первые семь дней марта будут достаточно морозными. С 1 по 4 марта морозы будут на уровне 5-6 градусов, а ночные могут доходить и до 9 градусов ниже нуля. Далее с 4 по 10 марта небольшое потепление: от 1 до 3 градусов мороза. В общем, первые семь дней марта просчитываются холодными, правда некоторые синоптики говорят, что в Украину придет ранняя весна, но мои расчеты этого не подтверждают", - рассказал он.

По его прогнозу, в середине марта ожидаются температурные "качели".

"С 10 по 19 марта будет плюсовая температура, но "плюс" небольшой: от 4 до 5 градусов выше нуля, а в некоторые дни даже 2-3 градуса тепла. С 20 по 22 марта столбик термометра вновь упадет до нуля и даже ниже: 1-2 градуса мороза", - говорит Горбань.

Синоптик предполагает, что морозы уйдут из Украины к концу месяца - с 24 марта потеплеет.

"Устойчивый переход на плюсовую температуру просчитывается с 24 марта, и до конца месяца будет постепенное повышение температуры. Так, начиная с 23 марта, будет плюс 2-3 градуса, и каждый день будет добавляться по 2 градуса тепла и до конца месяца будет уже 6-7 градусов тепла. В общем весь первый месяц весны будет прохладным", - рассказал он.

По прогнозу Горбаня, в марте в Украине также пройдет снег.

"С 3 по 5 марта ожидается снег, а 7 и 9 марта - снег с дождем. С 14 по 16 марта будут дожди, потом с 20 по 22 дождь со снегом, а начиная с 23 марта и до конца месяца осадков не просчитывается", - сообщил синопитик.

Напомним, в воскресенье, 17 февраля, в Украине начнется потепление, местами температура воздуха поднимется до +11 градусов.