В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +2°
Вечером в столице до +1°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 15 февраля, в Киеве без осадков, днем температура до +2°.
Синоптик рассказала, когда в Украине начнется потепление
Прогноз погоды в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +2°, вечером - до +1°. Ветер западный и северо-западный, до 4,3 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:12, а зайдет в 17:12.
Как сообщал УНИАН, 15 февраля в Украине будет практически без осадков, на востоке ночью до -8°.
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- Винница+2°... +1°
- Днепр+2°... -2°
- Донецк0°... -5°
- Житомир+4°... +2°
- Запорожье+2°... -3°
- Ивано-Франковск+5°... +1°
- Киев+2°... +1°
- Кировоград+1°... -1°
- Луганск-3°... -7°
- Луцк+4°... +1°
- Львов+5°... +1°
- Николаев+4°... -2°
- Одесса+4°... -2°
- Полтава0°... -1°
- Ровно+3°... 0°
- Симферополь+2°... -7°
- Сумы+1°... 0°
- Тернополь+2°... +1°
- Харьков0°... -1°
- Херсон+4°... -2°
- Хмельницкий+4°... 0°
- Черкассы+2°... 0°
- Чернигов+2°... +1°
- Черновцы+4°... -1°
Виргиния, США
+ 8 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+6 °
Влажность:50 %
Давление:749 мм
Ветер: 7.1 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:01
Закат17:46
Видимость:16 км
Фаза луны:
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