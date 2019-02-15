В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +2°

08:30, 15 февраля 2019
14
0

Вечером в столице до +1°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 15 февраля, в Киеве без осадков, днем температура до +2°.

Синоптик рассказала, когда в Украине начнется потепление

Прогноз погоды в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +2°, вечером - до +1°. Ветер западный и северо-западный, до 4,3 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:12, а зайдет в 17:12.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля в Украине будет практически без осадков, на востоке ночью до -8°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
Снег и морозы: народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на март Снег и морозы: народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на март
Завтра в Киеве без осадков, днем температура до +2° Завтра в Киеве без осадков, днем температура до +2°
Австралия страдает от пожаров, наводнений и снегопадов (видео) Австралия страдает от пожаров, наводнений и снегопадов (видео)
Погода на Сретение: в Украине будет сухо и солнечно Погода на Сретение: в Украине будет сухо и солнечно
В Карпатах сохраняется лавинная опасность В Карпатах сохраняется лавинная опасность
Погода на 14 февраля: в Украине без осадков, на западе температура до +5° (карта) Погода на 14 февраля: в Украине без осадков, на западе температура до +5° (карта)
Завтра в Киеве без осадков, днем температура до +1° Завтра в Киеве без осадков, днем температура до +1°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 8 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
50 %
749 мм
7.1 м/с
3 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять