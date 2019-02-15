В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +2°

Вечером в столице до +1°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 15 февраля, в Киеве без осадков, днем температура до +2°.

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Прогноз погоды в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +2°, вечером - до +1°. Ветер западный и северо-западный, до 4,3 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:12, а зайдет в 17:12.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля в Украине будет практически без осадков, на востоке ночью до -8°.

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