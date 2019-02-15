В Украине сегодня практически без осадков, на юге и западе температура до +5° (карта)
Дождь возможен в северных регионах.
Согласно данным Погода УНИАН, 15 февраля в Украине будет практически без осадков, на юге и западе до +5°.
В Карпатах сохраняется лавинная опасность
Погода в Украине. На востоке без осадков, температура до +1°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +5°.
На западе Украины без осадков. Температура до +5°.
В северных областях местами пройдет дождь. Температура до +2°. В центре без осадков, температура до +3°.
Согласно народному прогнозу, 15 февраля - Сретение. В этот день зима встречается с весной. Если солнце проглянет сквозь облака - к оттепели. Какая погода на Сретение, такой будет и весна.
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Погода в Украине
- Винница+2°... +1°
- Днепр+2°... -2°
- Донецк0°... -5°
- Житомир+4°... +2°
- Запорожье+2°... -3°
- Ивано-Франковск+5°... +1°
- Киев+2°... +1°
- Кировоград+1°... -1°
- Луганск-3°... -7°
- Луцк+4°... +1°
- Львов+5°... +1°
- Николаев+4°... -2°
- Одесса+4°... -2°
- Полтава0°... -1°
- Ровно+3°... 0°
- Симферополь+2°... -7°
- Сумы+1°... 0°
- Тернополь+2°... +1°
- Харьков0°... -1°
- Херсон+4°... -2°
- Хмельницкий+4°... 0°
- Черкассы+2°... 0°
- Чернигов+2°... +1°
- Черновцы+4°... -1°
Виргиния, США
+ 9 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+7 °
Влажность:50 %
Давление:749 мм
Ветер: 7.1 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:01
Закат17:46
Видимость:16 км
Фаза луны:
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