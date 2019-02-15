В Украине сегодня практически без осадков, на юге и западе температура до +5° (карта)

08:00, 15 февраля 2019
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Дождь возможен в северных регионах.

В Украине сегодня практически без осадков / Фото УНИАН
В Украине сегодня практически без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 15 февраля в Украине будет практически без осадков, на юге и западе до +5°.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность

Погода в Украине. На востоке без осадков, температура до +1°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +5°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +5°.

В северных областях местами пройдет дождь. Температура до +2°. В центре без осадков, температура до +3°.

Прогноз на 15 февраля / УНИАН
Прогноз на 15 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 15 февраля - Сретение. В этот день зима встречается с весной. Если солнце проглянет сквозь облака - к оттепели. Какая погода на Сретение, такой будет и весна.

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Теги: #погода
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