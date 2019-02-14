Завтра в Киеве без осадков, днем температура до +2°

17:00, 14 февраля 2019
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Вечером в столице до +1°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 15 февраля, в Киеве без осадков, днем температура до +2°.

Синоптик рассказала, когда в Украине начнется потепление

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +2°, вечером - до +1°. Ветер западный и северо-западный, до 4,3 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:12, а зайдет в 17:12.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля в Украине будет практически без осадков, на востоке ночью до -8°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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