Завтра в Киеве без осадков, днем температура до +2°
Вечером в столице до +1°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 15 февраля, в Киеве без осадков, днем температура до +2°.
Синоптик рассказала, когда в Украине начнется потепление
Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +2°, вечером - до +1°. Ветер западный и северо-западный, до 4,3 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:12, а зайдет в 17:12.
Как сообщал УНИАН, 15 февраля в Украине будет практически без осадков, на востоке ночью до -8°.
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Погода в Украине
- Винница+3°... -1°
- Днепр+3°... -3°
- Донецк+3°... -7°
- Житомир+3°... 0°
- Запорожье+4°... -3°
- Ивано-Франковск+6°... 0°
- Киев+2°... -2°
- Кировоград+1°... -1°
- Луганск+2°... -8°
- Луцк+4°... 0°
- Львов+5°... -1°
- Николаев+5°... -1°
- Одесса+4°... -1°
- Полтава0°... -5°
- Ровно+3°... -1°
- Симферополь+4°... -4°
- Сумы-1°... -5°
- Тернополь+3°... -1°
- Харьков+2°... -8°
- Херсон+5°... -2°
- Хмельницкий+2°... 0°
- Черкассы+2°... -5°
- Чернигов+2°... -4°
- Черновцы+5°... 0°
Виргиния, США
+ 3 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:0 °
Влажность:54 %
Давление:752 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:02
Закат17:45
Видимость:16 км
Фаза луны:
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