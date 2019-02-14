Завтра в Украине будет практически без осадков, на востоке ночью до -8° (видеопрогноз)
Осадки завтра возможны только на севере страны.
Согласно данным Погода УНИАН, 15 февраля в Украине будет практически без осадков, на востоке ночью до -8°.
Синоптик рассказала, когда в Украине начнется потепление
Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -8°, днем до +1°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -6°, днем до +5°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +1°, днем до +5°.
В северных областях местами пройдет дождь. Температура ночью до 0°, днем до +2°. В центре без осадков, температура ночью до -2°, днем до +3°.
Согласно народному прогнозу, 15 февраля - Сретение. В этот день зима встречается с весной. Если солнце проглянет сквозь облака - к оттепели. Какая погода на Сретение, такой будет и весна.
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Погода в Украине
- Винница+3°... -1°
- Днепр+3°... -3°
- Донецк+3°... -7°
- Житомир+3°... 0°
- Запорожье+4°... -3°
- Ивано-Франковск+6°... 0°
- Киев+2°... -2°
- Кировоград+1°... -1°
- Луганск+2°... -8°
- Луцк+4°... 0°
- Львов+5°... -1°
- Николаев+5°... -1°
- Одесса+4°... -1°
- Полтава0°... -5°
- Ровно+3°... -1°
- Симферополь+4°... -4°
- Сумы-1°... -5°
- Тернополь+3°... -1°
- Харьков+2°... -8°
- Херсон+5°... -2°
- Хмельницкий+2°... 0°
- Черкассы+2°... -5°
- Чернигов+2°... -4°
- Черновцы+5°... 0°