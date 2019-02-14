Завтра в Украине будет практически без осадков, на востоке ночью до -8° (видеопрогноз)

16:30, 14 февраля 2019
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Осадки завтра возможны только на севере страны.

Завтра в Украине без осадков / УНИАН
Завтра в Украине без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 15 февраля в Украине будет практически без осадков, на востоке ночью до -8°.

Синоптик рассказала, когда в Украине начнется потепление

Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -8°, днем до +1°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -6°, днем до +5°. 

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +1°, днем до +5°.

В северных областях местами пройдет дождь. Температура ночью до 0°, днем до +2°. В центре без осадков, температура ночью до -2°, днем до +3°.

Согласно народному прогнозу, 15 февраля - Сретение. В этот день зима встречается с весной. Если солнце проглянет сквозь облака - к оттепели. Какая погода на Сретение, такой будет и весна.

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Теги: #погода
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