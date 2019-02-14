В Китае бушует лесной пожар
Из-за сложного рельефа и густой растительности локализовать возгорание пока не удается.
С 12 февраля в деревне Дадэ китайской провинции Юньнань бушует лесной пожар.
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Штаб по борьбе с лесными пожарами района Дунчуань запустил механизм экстренного реагирования на ЧС, мобилизовав 70 человек на тушение пожара, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.
В борьбе с огнем также участвовали 150 сотрудников лесной противопожарной службы города Куньмин.
Из-за сложного рельефа и густой растительности локализовать возгорание пока не удалось.
Напомним, на Южном острове в Новой Зеландии, где уже неделю не утихают лесные пожары, эвакуировали несколько тысяч человек.
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