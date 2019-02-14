Австралия страдает от пожаров, наводнений и снегопадов (видео)
Пожары продолжаются в северо-восточных районах Нового Южного Уэльса.
Восточная часть Австралии страдает от непогоды.
В Житомирской области внезапное наводнение размыло мост (видео)
На прошлой неделе были наводнения в Квинсленде, потоп в Сиднее, пожары на Тасмании, смог и песчаная буря в Виктории, передает Stormnews.
Сейчас пожары продолжаются в северо-восточных районах Нового Южного Уэльса, пыль накрыла Сидней и Канберру, а в Тасмании выпал снег. На северо-востоке штата Новый Южный Уэльс огонь уничтожил строения в населенных пунктах Тинга, Табулам и поселении аборигенов Джубуллум.
Thunderbolts Way remains closed as RFS crews continue to battle flames outside Tingha. @nbnnewspic.twitter.com/iQxaJv6xnr— Olivia Portell (@LivPortell) 12 февраля 2019 г.
It's SNOWING at Mt Baw Baw! ???— SNOWSEARCH australia (@SNOWSEARCH_aus) 13 февраля 2019 г.
Video: @MountBawBawpic.twitter.com/3VOqQPNMcA
Напомним, на Южном острове в Новой Зеландии, где уже неделю не утихают лесные пожары, эвакуировали несколько тысяч человек.
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