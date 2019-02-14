Австралия страдает от пожаров, наводнений и снегопадов (видео)

14:26, 14 февраля 2019
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Пожары продолжаются в северо-восточных районах Нового Южного Уэльса.

Лесные пожары в Австралии / twitter.com/NSWRFS
Лесные пожары в Австралии / twitter.com/NSWRFS

Восточная часть Австралии страдает от непогоды.

В Житомирской области внезапное наводнение размыло мост (видео)

На прошлой неделе были наводнения в Квинсленде, потоп в Сиднее, пожары на Тасмании, смог и песчаная буря в Виктории, передает Stormnews.

Сейчас пожары продолжаются в северо-восточных районах Нового Южного Уэльса, пыль накрыла Сидней и Канберру, а в Тасмании выпал снег. На северо-востоке штата Новый Южный Уэльс огонь уничтожил строения в населенных пунктах Тинга, Табулам и поселении аборигенов Джубуллум.

Напомним, на Южном острове в Новой Зеландии, где уже неделю не утихают лесные пожары, эвакуировали несколько тысяч человек.

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Теги: #снег#наводнение#Австралия
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