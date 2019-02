Австралия страдает от пожаров, наводнений и снегопадов (видео)

Пожары продолжаются в северо-восточных районах Нового Южного Уэльса.

На прошлой неделе были наводнения в Квинсленде, потоп в Сиднее, пожары на Тасмании, смог и песчаная буря в Виктории, передает Stormnews.

Сейчас пожары продолжаются в северо-восточных районах Нового Южного Уэльса, пыль накрыла Сидней и Канберру, а в Тасмании выпал снег. На северо-востоке штата Новый Южный Уэльс огонь уничтожил строения в населенных пунктах Тинга, Табулам и поселении аборигенов Джубуллум.

Thunderbolts Way remains closed as RFS crews continue to battle flames outside Tingha. @nbnnewspic.twitter.com/iQxaJv6xnr