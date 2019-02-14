Погода на Сретение: в Украине будет сухо и солнечно

Днем в большинстве областей ожидается +1...+4 градуса.

Завтра в Украине будет без осадков / УНИАН

На Сретение, 15 февраля, в Украине будет преобладать сухая погода.

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Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"У нас завтра на фоне преобладающей сухой погоды где-то, вероятно, вырвется небольшой мокрый снег или дождь. На юге и востоке Украины будет без осадков и будет светить солнышко", - пишет она.

По прогнозу синоптика, в пятницу в Украине ночью -1...-4, на востоке -4...-9 градусов, днем в большинстве областей ожидается +1...+4 градуса.

В Киеве завтра без существенных осадков. Ближайшей ночью предполагается -1...-3 градуса, завтра днем +1...+3 градуса.

Напомним, в воскресенье, 17 февраля, в Украине начнется потепление, местами температура воздуха поднимется до +11 градусов.