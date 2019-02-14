Погода на Сретение: в Украине будет сухо и солнечно
Днем в большинстве областей ожидается +1...+4 градуса.
На Сретение, 15 февраля, в Украине будет преобладать сухая погода.
Погода на 14 февраля: в Украине без осадков, на западе температура до +5° (карта)
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"У нас завтра на фоне преобладающей сухой погоды где-то, вероятно, вырвется небольшой мокрый снег или дождь. На юге и востоке Украины будет без осадков и будет светить солнышко", - пишет она.
По прогнозу синоптика, в пятницу в Украине ночью -1...-4, на востоке -4...-9 градусов, днем в большинстве областей ожидается +1...+4 градуса.
В Киеве завтра без существенных осадков. Ближайшей ночью предполагается -1...-3 градуса, завтра днем +1...+3 градуса.
Напомним, в воскресенье, 17 февраля, в Украине начнется потепление, местами температура воздуха поднимется до +11 градусов.
Погода в Украине
- Винница+3°... -1°
- Днепр+3°... -3°
- Донецк+3°... -7°
- Житомир+3°... 0°
- Запорожье+3°... -3°
- Ивано-Франковск+6°... 0°
- Киев+2°... -2°
- Кировоград+1°... -1°
- Луганск+2°... -8°
- Луцк+4°... 0°
- Львов+5°... -1°
- Николаев+4°... -1°
- Одесса+4°... -1°
- Полтава0°... -5°
- Ровно+3°... -1°
- Симферополь+4°... -4°
- Сумы-1°... -5°
- Тернополь+3°... -1°
- Харьков+1°... -8°
- Херсон+5°... -2°
- Хмельницкий+2°... 0°
- Черкассы+2°... -5°
- Чернигов+2°... -4°
- Черновцы+5°... 0°