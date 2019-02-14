Погода на Сретение: в Украине будет сухо и солнечно

13:00, 14 февраля 2019
60
0

Днем в большинстве областей ожидается +1...+4 градуса.

Завтра в Украине будет без осадков / УНИАН
Завтра в Украине будет без осадков / УНИАН

На Сретение, 15 февраля, в Украине будет преобладать сухая погода.

Погода на 14 февраля: в Украине без осадков, на западе температура до +5° (карта)

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"У нас завтра на фоне преобладающей сухой погоды где-то, вероятно, вырвется небольшой мокрый снег или дождь. На юге и востоке Украины будет без осадков и будет светить солнышко", - пишет она.

По прогнозу синоптика, в пятницу в Украине ночью -1...-4, на востоке -4...-9 градусов, днем в большинстве областей ожидается +1...+4 градуса.

В Киеве завтра без существенных осадков. Ближайшей ночью предполагается -1...-3 градуса, завтра днем +1...+3 градуса.

Напомним, в воскресенье, 17 февраля, в Украине начнется потепление, местами температура воздуха поднимется до +11 градусов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода
Читайте также
Погода на Сретение: в Украине будет сухо и солнечно Погода на Сретение: в Украине будет сухо и солнечно
В Карпатах сохраняется лавинная опасность В Карпатах сохраняется лавинная опасность
Погода на 14 февраля: в Украине без осадков, на западе температура до +5° (карта) Погода на 14 февраля: в Украине без осадков, на западе температура до +5° (карта)
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 4,9 На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 4,9
В Пекине прошел сильный снегопад В Пекине прошел сильный снегопад
В Житомирской области внезапное наводнение размыло мост (видео) В Житомирской области внезапное наводнение размыло мост (видео)
Синоптики предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах Синоптики предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах

Погода в Украине

Виргиния, США
- 3 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
55 %
755 мм
4.0 м/с
1 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять