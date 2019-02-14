В Карпатах сохраняется лавинная опасность
Лавинная опасность достигает 3 уровня.
В четверг, 14 февраля, в Карпатах ожидается лавинная опасность 3 уровня.
В Киеве сегодня без осадков, температура до +1°
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"14 февраля в горах и на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, в четверг, 14 февраля, в Украине будет практически без осадков, на западе до +5°.
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