В Карпатах сохраняется лавинная опасность

Лавинная опасность достигает 3 уровня.

Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах / УНИАН

В четверг, 14 февраля, в Карпатах ожидается лавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"14 февраля в горах и на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 14 февраля, в Украине будет практически без осадков, на западе до +5°.