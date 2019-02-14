Синоптик рассказала, когда в Украине начнется потепление
Местами потеплеет до +11 градусов.
В воскресенье, 17 февраля, в Украине начнется потепление, местами температура воздуха поднимется до +11 градусов.
Об этом в своем блоге пишет синоптик Наталья Диденко.
В Киеве сегодня без осадков, температура до +1°
По ее словам, в ближайшие дни дневная температура воздуха в большинстве областей Украины будет превышать ноль градусов.
"Ожидается +1...+5 градусов. Свежее воздуха будет на востоке и северо-востоке Украины, даже днем от 1 градуса тепла до 3 градусов мороза.
Кстати, именно в восточной части Украины, а также на Сумщине и Черниговщине предполагается самая низкая ночная температура воздуха -2...-7 градусов, местами до -8...-10 градусов. На остальной территории Украины ночью столбики термометров будут колебаться от 2 градусов тепла до 4 градусов мороза", - пишет синоптик.
По прогнозу Диденко, в конце текущей и в начале следующей недели, с 17 февраля, погода в Украине изменится: начнется потепление. Дневная температура воздуха составит +2...+7 градусов. Теплее всего будет в западных областях и южной части страны: +5...+11 градусов.
15 и 16 февраля в западных областях, на севере и в центральной части возможны дожди и мокрый снег. Фаза осадков будет зависеть от температуры воздуха.
Первая половина следующей недели, с понедельника по среду, обещает быть в Украине с сухой комфортной воздушной массой.
Синоптик сообщает, что погода в Киеве до конца недели будет облачной с незначительными прояснениями. 15 февраля, на Сретение, и 16 февраля местами возможен небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -1...-4 градусов, днем ожидается 0...+3 градуса.
17 февраля ожидается переменная облачность. Температура сразу повысится, в течение дня потеплеет до +3...+6 градусов.
Напомним, в четверг, 14 февраля, в Украине будет практически без осадков, на западе до +5°.
Погода в Украине
- Винница+1°... 0°
- Днепр+2°... -3°
- Донецк+2°... -6°
- Житомир+3°... 0°
- Запорожье+2°... -3°
- Ивано-Франковск+6°... -1°
- Киев+2°... -1°
- Кировоград+2°... -1°
- Луганск-1°... -9°
- Луцк+3°... 0°
- Львов+4°... 0°
- Николаев+3°... -1°
- Одесса+5°... -1°
- Полтава0°... -4°
- Ровно+2°... -1°
- Симферополь+4°... -4°
- Сумы-1°... -2°
- Тернополь+3°... -2°
- Харьков0°... -5°
- Херсон+4°... -2°
- Хмельницкий+2°... 0°
- Черкассы+1°... -3°
- Чернигов+1°... -2°
- Черновцы+5°... 0°