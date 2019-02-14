Синоптик рассказала, когда в Украине начнется потепление

10:42, 14 февраля 2019
2614
0

Местами потеплеет до +11 градусов.

Потепление начнется с 17 февраля / Фото УНИАН
Потепление начнется с 17 февраля / Фото УНИАН

В воскресенье, 17 февраля, в Украине начнется потепление, местами температура воздуха поднимется до +11 градусов.

Об этом в своем блоге пишет синоптик Наталья Диденко.

В Киеве сегодня без осадков, температура до +1°

По ее словам, в ближайшие дни дневная температура воздуха в большинстве областей Украины будет превышать ноль градусов.

"Ожидается +1...+5 градусов. Свежее воздуха будет на востоке и северо-востоке Украины, даже днем от 1 градуса тепла до 3 градусов мороза.

Кстати, именно в восточной части Украины, а также на Сумщине и Черниговщине предполагается самая низкая ночная температура воздуха -2...-7 градусов, местами до -8...-10 градусов. На остальной территории Украины ночью столбики термометров будут колебаться от 2 градусов тепла до 4 градусов мороза", - пишет синоптик.

По прогнозу Диденко, в конце текущей и в начале следующей недели, с 17 февраля, погода в Украине изменится: начнется потепление. Дневная температура воздуха составит +2...+7 градусов. Теплее всего будет в западных областях и южной части страны: +5...+11 градусов.

15 и 16 февраля в западных областях, на севере и в центральной части возможны дожди и мокрый снег. Фаза осадков будет зависеть от температуры воздуха.

Первая половина следующей недели, с понедельника по среду, обещает быть в Украине с сухой комфортной воздушной массой.

Синоптик сообщает, что погода в Киеве до конца недели будет облачной с незначительными прояснениями. 15 февраля, на Сретение, и 16 февраля местами возможен небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -1...-4 градусов, днем ожидается 0...+3 градуса.

17 февраля ожидается переменная облачность. Температура сразу повысится, в течение дня потеплеет до +3...+6 градусов.

Напомним, в четверг, 14 февраля, в Украине будет практически без осадков, на западе до +5°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#потепление
Читайте также
Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 84 населенных пункта Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 84 населенных пункта
Погода на 14 февраля: в Украине без осадков, на западе температура до +5° (карта) Погода на 14 февраля: в Украине без осадков, на западе температура до +5° (карта)
Завтра в Киеве без осадков, днем температура до +1° Завтра в Киеве без осадков, днем температура до +1°
Погода на завтра: в Украине продолжится похолодание (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине продолжится похолодание (видеопрогноз)
В Пекине прошел сильный снегопад В Пекине прошел сильный снегопад
В Житомирской области внезапное наводнение размыло мост (видео) В Житомирской области внезапное наводнение размыло мост (видео)
Из-за непогоды в Украине обесточены почти 200 населенных пунктов Из-за непогоды в Украине обесточены почти 200 населенных пунктов

Погода в Украине

Виргиния, США
- 2 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
55 %
754 мм
4.2 м/с
1 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять