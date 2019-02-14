Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 84 населенных пункта
В Черниговской области обесточены 35 населенных пунктов.
По состоянию на 14 февраля из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 84 населенных пункта в четырех областях.
Из-за непогоды в Украине обесточены почти 200 населенных пунктов
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Так, без света остаются в Черкасской области 10 населенных пунктов, в Киевской - 3, Черниговской - 36, Сумской - 35. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
В ГСЧС отмечают, что движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.
Напомним, в четверг, 14 февраля, в Украине будет практически без осадков, на западе до +5°.
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