В Черниговской области обесточены 35 населенных пунктов.

Из-за непогоды без света остаются 84 населенных пункта / Фото УНИАН

По состоянию на 14 февраля из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 84 населенных пункта в четырех областях.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, без света остаются в Черкасской области 10 населенных пунктов, в Киевской - 3, Черниговской - 36, Сумской - 35. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В ГСЧС отмечают, что движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

Напомним, в четверг, 14 февраля, в Украине будет практически без осадков, на западе до +5°.