В Киеве сегодня без осадков, температура до +1°
Вечером в столице температура до 0°.
Согласно данным Погода УНИАН, 14 февраля в Киеве без осадков, днем температура до +1°.
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Погода в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер переменный, до 3,4 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:14, а зайдет в 17:11.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 14 февраля, в Украине будет практически без осадков, на востоке ночью до -9°.
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Погода в Украине
- Винница+2°... -1°
- Днепр+3°... -4°
- Донецк+1°... -7°
- Житомир+3°... 0°
- Запорожье+3°... -3°
- Ивано-Франковск+6°... -1°
- Киев+2°... -1°
- Кировоград+2°... -2°
- Луганск-1°... -10°
- Луцк+3°... 0°
- Львов+4°... -1°
- Николаев+4°... -2°
- Одесса+4°... -2°
- Полтава+1°... -5°
- Ровно+2°... -1°
- Симферополь+4°... -4°
- Сумы0°... -5°
- Тернополь+3°... -1°
- Харьков0°... -9°
- Херсон+3°... -2°
- Хмельницкий+2°... -1°
- Черкассы+1°... -2°
- Чернигов+2°... -3°
- Черновцы+5°... 0°
Виргиния, США
+ 2 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:0 °
Влажность:55 %
Давление:753 мм
Ветер: 4.2 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:02
Закат17:45
Видимость:16 км
Фаза луны:
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