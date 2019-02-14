В Киеве сегодня без осадков, температура до +1°

Вечером в столице температура до 0°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 14 февраля в Киеве без осадков, днем температура до +1°.

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Погода в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер переменный, до 3,4 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:14, а зайдет в 17:11.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 14 февраля, в Украине будет практически без осадков, на востоке ночью до -9°.

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