В Киеве сегодня без осадков, температура до +1°

08:30, 14 февраля 2019
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Вечером в столице температура до 0°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 14 февраля в Киеве без осадков, днем температура до +1°.

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Погода в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер переменный, до 3,4 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:14, а зайдет в 17:11.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 14 февраля, в Украине будет практически без осадков, на востоке ночью до -9°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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