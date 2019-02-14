Погода на 14 февраля: в Украине без осадков, на западе температура до +5° (карта)

08:00, 14 февраля 2019
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Прохладнее всего будет в северных и восточных областях.

В Украине сегодня почти без осадков / УНИАН
В Украине сегодня почти без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 14 февраля, в Украине будет практически без осадков, на западе до +5°.

Синоптики предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до +1°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +4°. 

На западе Украины практически без осадков. Температура до +5°.

В северных областях без осадков. Температура до +1°. В центре местами пройдет мокрый снег, температура до +2°.

Прогноз на 14 февраля / УНИАН
Прогноз на 14 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 14 февраля - День Трифона. Если к вечеру небо туманное - жди хорошей погоды. Если небо звездное - весна придет поздно.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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