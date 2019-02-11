В Японии из-за снегопадов отменили более ста авиарейсов
В центре Токио впервые этой зимой выпал слой снега.
Из-за сильных снегопадов в регионе Канто в Японии 9 февраля отменили более ста авиарейсов.
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Снегопады тяжело сказались на транспорте в регионе. В регионе Канто было приостановлено движение по некоторым участкам железных дорог, а по другим маршрутам - понижена скорость движения поездов и сокращено количество рейсов, передает Синьхуа.
Снегопады прошли в префектурах Тиба и Ибараки и даже в центре Токио впервые этой зимой выпал слой снега.
Напомним, в последние дни на различные районы Греции обрушилась ненастная погода.
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