В Японии из-за снегопадов отменили более ста авиарейсов

10:44, 11 февраля 2019
11
0

В центре Токио впервые этой зимой выпал слой снега.

В Японии из-за непогоды отменили авиарейсы / portal.lviv.ua
В Японии из-за непогоды отменили авиарейсы / portal.lviv.ua

Из-за сильных снегопадов в регионе Канто в Японии 9 февраля отменили более ста авиарейсов.

Рио-де-Жанейро пострадал от мощного шторма (видео)

Снегопады тяжело сказались на транспорте в регионе. В регионе Канто было приостановлено движение по некоторым участкам железных дорог, а по другим маршрутам - понижена скорость движения поездов и сокращено количество рейсов, передает Синьхуа.

Снегопады прошли в префектурах Тиба и Ибараки и даже в центре Токио впервые этой зимой выпал слой снега.

Напомним, в последние дни на различные районы Греции обрушилась ненастная погода.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Япония#погода#снегопад
Читайте также
В Японии из-за снегопадов отменили более ста авиарейсов В Японии из-за снегопадов отменили более ста авиарейсов
Синоптики предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах Синоптики предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +3° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +3°
Погода на завтра: на западе и в центральных областях пройдут дожди Погода на завтра: на западе и в центральных областях пройдут дожди
Завтра по всей Украине – солнечно и с "плюсом" (карта) Завтра по всей Украине – солнечно и с "плюсом" (карта)
В столице сегодня осадки не ожидаются, днем около 0° В столице сегодня осадки не ожидаются, днем около 0°
Шторм, наводнения и песчаная буря: Греция пострадала от непогоды (видео) Шторм, наводнения и песчаная буря: Греция пострадала от непогоды (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
0 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг на месяц
100 %
759 мм
3.2 м/с
63 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять