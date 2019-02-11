Синоптики предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах

09:46, 11 февраля 2019
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Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

В ближайшие дни в Карпатах ожидается снеголавинная опасность 3 уровня.

Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 11 февраля в результате оттепели в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

В течение 11-12 февраля в результате снегопадов и метелей в горах Закарпатской и Львовской областей будет сохраняться лавинная опасность 3 уровня.

Напомним, во вторник, 12 февраля, погода в Украине ухудшится, ожидаются дожди, мокрый снег и штормовой ветер.

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Теги: #погода#Карпаты#лавина
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