Синоптики предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах
Лавинная опасность достигает 3 уровня.
В ближайшие дни в Карпатах ожидается снеголавинная опасность 3 уровня.
Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, 11 февраля в результате оттепели в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
В течение 11-12 февраля в результате снегопадов и метелей в горах Закарпатской и Львовской областей будет сохраняться лавинная опасность 3 уровня.
Гідрометцетр предупреждает об опасности схода лавин на Закарпатье
Напомним, во вторник, 12 февраля, погода в Украине ухудшится, ожидаются дожди, мокрый снег и штормовой ветер.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+3°... 0°
- Днепр+2°... +1°
- Донецк+1°... 0°
- Житомир+4°... +1°
- Запорожье+3°... +1°
- Ивано-Франковск+9°... -1°
- Киев+3°... +1°
- Кировоград+3°... +1°
- Луганск+1°... 0°
- Луцк+6°... 0°
- Львов+6°... 0°
- Николаев+6°... +4°
- Одесса+7°... +5°
- Полтава+1°... 0°
- Ровно+5°... 0°
- Симферополь+7°... +4°
- Сумы+1°... 0°
- Тернополь+5°... -1°
- Харьков+1°... 0°
- Херсон+5°... +3°
- Хмельницкий+4°... -1°
- Черкассы+2°... +1°
- Чернигов+2°... +1°
- Черновцы+7°... 0°
Виргиния, США
0 °
Пасмурно, небольшой дождьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-2 °
Влажность:100 %
Давление:759 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков:63 %
Восход:07:06
Закат17:42
Видимость:9.7 км
Фаза луны:
Лента новостей