В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +3°

Вечером в столице до +2°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 11 февраля в Киеве без осадков, температура до +3°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +2°. Ветер южный, до 6,4 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:22, а зайдет в 17:02.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 11 февраля, в Украине будет тепло, на западе до +11°.

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