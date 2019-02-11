В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +3°
Вечером в столице до +2°.
Согласно данным Погода УНИАН, 11 февраля в Киеве без осадков, температура до +3°.
Дождь, мокрый снег и штормовой ветер: синоптик предупредила об осложнении погоды в Украине 12 февраля
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +2°. Ветер южный, до 6,4 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:22, а зайдет в 17:02.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 11 февраля, в Украине будет тепло, на западе до +11°.
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Погода в Украине
- Винница+4°... 0°
- Днепр+2°... +1°
- Донецк+2°... -1°
- Житомир+4°... 0°
- Запорожье+3°... +1°
- Ивано-Франковск+8°... -1°
- Киев+3°... +1°
- Кировоград+3°... +1°
- Луганск+1°... -1°
- Луцк+7°... 0°
- Львов+6°... -1°
- Николаев+5°... +4°
- Одесса+7°... +5°
- Полтава+1°... 0°
- Ровно+5°... 0°
- Симферополь+7°... +4°
- Сумы+1°... 0°
- Тернополь+4°... -1°
- Харьков+1°... 0°
- Херсон+5°... +3°
- Хмельницкий+5°... 0°
- Черкассы+3°... +1°
- Чернигов+2°... +1°
- Черновцы+7°... 0°
Виргиния, США
0 °
Пасмурно, небольшой дождьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-2 °
Влажность:100 %
Давление:760 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков:63 %
Восход:07:06
Закат17:42
Видимость:16 км
Фаза луны:
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