В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +3°

08:30, 11 февраля 2019
10
0

Вечером в столице до +2°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 11 февраля в Киеве без осадков, температура до +3°.

Дождь, мокрый снег и штормовой ветер: синоптик предупредила об осложнении погоды в Украине 12 февраля

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +2°. Ветер южный, до 6,4 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:22, а зайдет в 17:02.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 11 февраля, в Украине будет тепло, на западе до +11°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +3° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +3°
Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди (карта) Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди (карта)
Погода на завтра: на западе и в центральных областях пройдут дожди Погода на завтра: на западе и в центральных областях пройдут дожди
Синоптики предупреждают об опасности схождения лавин в Карпатах Синоптики предупреждают об опасности схождения лавин в Карпатах
В столице сегодня осадки не ожидаются, днем около 0° В столице сегодня осадки не ожидаются, днем около 0°
В результате прорыва дамбы в Бразилии погибли 150 человек В результате прорыва дамбы в Бразилии погибли 150 человек
Дождь, мокрый снег и штормовой ветер: синоптик предупредила об осложнении погоды в Украине 12 февраля Дождь, мокрый снег и штормовой ветер: синоптик предупредила об осложнении погоды в Украине 12 февраля

Погода в Украине

Виргиния, США
0 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг на месяц
100 %
760 мм
3.2 м/с
63 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять