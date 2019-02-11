Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди (карта)

08:00, 11 февраля 2019
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Теплее всего будет на юге Украины.

Сегодня местами пройдут дожди / Фото УНИАН
Сегодня местами пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 11 февраля, в Украине будет тепло, на западе до +11°.

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На востоке без осадков, температура до +3°. Жителей южных регионов ожидает пасмурная погода. Температура до +7°.

На западе Украины местами пройдет дождь. Температура до +11°.

В северных областях пасмурно. Температура до +3°. В центре без осадков, температура до +5°.

Прогноз на 11 февраля / УНИАН
Прогноз на 11 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 11 февраля - день Лаврентия и Власа. Сильные морозы в этот день обещают жаркое лето.

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Теги: #погода#дождь
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