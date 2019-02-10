Погода на завтра: на западе и в центральных областях пройдут дожди
Температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.
Завтра в западных, а также Житомирской и Винницкой областях ожидаются дожди.
Об этом на своей странице в Facebooк сообщает Укргидрометцентр.
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"11 февраля ночью на крайнем западе, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях небольшой, на Закарпатье и Прикарпатье умеренный дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.
На дорогах северных, восточных, центральных областей и Карпатского региона местами гололедица.
Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-5° мороза, в западных областях и на крайнем юге страны 0-3° тепла; днем 1-6° тепла, в Одесской области и в Крыму до 9°.
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