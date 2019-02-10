"Температурные качели": народный синоптик предупредил о скором похолодании
По его оценке, местами термометр покажет 25 градусов ниже нуля, но к концу следующей недели на несколько дней опять придет оттепель.
До конца зимы в Украине будут наблюдаться температурные качели, а на следующей неделе ожидается сильное похолодание.
Такой прогноз озвучил народный синоптик Леонид Горбань, передают "Факты".
Завтра по всей Украине – солнечно и с "плюсом" (карта)
По его оценке, местами термометр покажет 25 градусов ниже нуля, но к концу следующей недели на несколько дней опять придет оттепель.
«К концу следующей недели на несколько дней опять придет оттепель. После нее неделю будут небольшие морозы (до 5 градусов). Затем ожидаются два-три теплых дня, а в конце февраля опять ударят морозы до 10−15 градусов», — рассказал синоптик, отметив, что такая низкая температура имеет все шансы продержаться почти до середины марта.
Как сообщал УНИАН, синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время.
Погода в Украине
- Винница+2°... -2°
- Днепр0°... -1°
- Донецк0°... -3°
- Житомир+4°... -1°
- Запорожье+1°... 0°
- Ивано-Франковск+6°... -2°
- Киев+1°... -3°
- Кировоград0°... -3°
- Луганск-2°... -4°
- Луцк+6°... +1°
- Львов+6°... +1°
- Николаев+3°... -1°
- Одесса+3°... -2°
- Полтава0°... -3°
- Ровно+5°... 0°
- Симферополь+3°... +1°
- Сумы-1°... -4°
- Тернополь+3°... -2°
- Харьков-1°... -2°
- Херсон+2°... -1°
- Хмельницкий+5°... -2°
- Черкассы+1°... -5°
- Чернигов0°... -4°
- Черновцы+7°... -3°