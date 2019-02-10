"Температурные качели": народный синоптик предупредил о скором похолодании

По его оценке, местами термометр покажет 25 градусов ниже нуля, но к концу следующей недели на несколько дней опять придет оттепель.

В конце февраля опять ударят морозы до 10−15 градусов / Фото УНИАН

До конца зимы в Украине будут наблюдаться температурные качели, а на следующей неделе ожидается сильное похолодание.

Такой прогноз озвучил народный синоптик Леонид Горбань, передают "Факты".

Читайте также Завтра по всей Украине – солнечно и с "плюсом" (карта)

По его оценке, местами термометр покажет 25 градусов ниже нуля, но к концу следующей недели на несколько дней опять придет оттепель.

«К концу следующей недели на несколько дней опять придет оттепель. После нее неделю будут небольшие морозы (до 5 градусов). Затем ожидаются два-три теплых дня, а в конце февраля опять ударят морозы до 10−15 градусов», — рассказал синоптик, отметив, что такая низкая температура имеет все шансы продержаться почти до середины марта.

Как сообщал УНИАН, синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время.