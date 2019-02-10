Синоптики предупреждают об опасности схождения лавин в Карпатах
Значительная снеголавинная опасность ожидается в горах Ивано-Франковской области.
Синоптики предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах.
В результате схода лавины во Франции погиб человек
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.
"11 февраля, в результате оттепели, в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 30 января на Закарпатье в результате схода снежной лавины было перекрыто движение транспорта на трассе Н-09 Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов.
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