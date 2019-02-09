Завтра по всей Украине – солнечно и с "плюсом" (карта)
В Киеве температура воздуха прогреется до +1...+3 градусов.
Погода в Украине в воскресенье, 10 февраля, будет солнечной и теплой. Самые высокие температурные отметки будут в западных регионах, там температура воздуха прогреется до +7 градусов.
В других областях несмотря на то, что на календаре – февраль, тоже довольно тепло, однако там столбики термометров поднимутся не выше +2...+4 градусов, передает украинский синоптик Наталья Диденко.
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"В воскресенье на Западе ожидается до +5...+9 градусов, вместе с солнышком. На остальной территории – облачно и точно посвежее, на Востоке – до 3 мороза днем", – отмечает специалист.
Так, теплее всего 10 февраля будет на Прикарпатье, Львовщине, Волыни, Ривненщине и Тернопольщине. Там температура воздуха, по данным Гидрометцентра, поднимется до +5...+7 градусов.
Холоднее всего, в свою очередь, – на Донетчине, Луганщине и Харьковщине. Там столбики термометров будут показывать 0...+2 градуса.
Ветер будет южным, 5 – 10 метров за секунду. По всей Украине – без осадков.
Водителям следует быть осторожными: на дорогах центральных, северных и восточных областей местами гололедица.
В Киеве температура воздуха прогреется до +1...+3 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 10 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +4...+6
Львов – +5...+7
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – +5...+7
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +4...+6
Луцк – +5...+7
Ровно – +5...+7
Житомир – +2...+4
Винница – +3...+5
Одесса – +3...+5
Николаев – +2...+4
Херсон – +2...+4
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +1...+3
Сумы – +2...+4
Полтава – +2...+4
Днепр – +2...+4
Запорожье – +2...+4
Донецк – 0...+2
Луганск – 0...+2
Харьков – 0...+2
Киев – +1...+3
Погода в Украине
- Винница-1°... -4°
- Днепр-1°... -2°
- Донецк-1°... -5°
- Житомир-1°... -3°
- Запорожье0°... -1°
- Ивано-Франковск+4°... -5°
- Киев-1°... -6°
- Кировоград-1°... -2°
- Луганск-2°... -6°
- Луцк+3°... -1°
- Львов+3°... -2°
- Николаев+1°... -1°
- Одесса+2°... -3°
- Полтава-2°... -4°
- Ровно+2°... -1°
- Симферополь+4°... 0°
- Сумы-3°... -5°
- Тернополь+1°... -4°
- Харьков-3°... -5°
- Херсон+1°... 0°
- Хмельницкий+1°... -3°
- Черкассы-1°... -6°
- Чернигов0°... -8°
- Черновцы+3°... -4°