Завтра по всей Украине – солнечно и с "плюсом" (карта)

В Киеве температура воздуха прогреется до +1...+3 градусов.

Теплее всего 10 февраля будет на Прикарпатье, Львовщине, Волыни, Ривненщене и Тернопольщине / фото Марина Григоренко

Погода в Украине в воскресенье, 10 февраля, будет солнечной и теплой. Самые высокие температурные отметки будут в западных регионах, там температура воздуха прогреется до +7 градусов.

В других областях несмотря на то, что на календаре – февраль, тоже довольно тепло, однако там столбики термометров поднимутся не выше +2...+4 градусов, передает украинский синоптик Наталья Диденко.

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"В воскресенье на Западе ожидается до +5...+9 градусов, вместе с солнышком. На остальной территории – облачно и точно посвежее, на Востоке – до 3 мороза днем", – отмечает специалист.

Так, теплее всего 10 февраля будет на Прикарпатье, Львовщине, Волыни, Ривненщине и Тернопольщине. Там температура воздуха, по данным Гидрометцентра, поднимется до +5...+7 градусов.

Холоднее всего, в свою очередь, – на Донетчине, Луганщине и Харьковщине. Там столбики термометров будут показывать 0...+2 градуса.

Ветер будет южным, 5 – 10 метров за секунду. По всей Украине – без осадков.

Водителям следует быть осторожными: на дорогах центральных, северных и восточных областей местами гололедица.

В Киеве температура воздуха прогреется до +1...+3 градусов.

Прогноз погоды на воскресенье, 10 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +4...+6

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +5...+7

Ровно – +5...+7

Житомир – +2...+4

Винница – +3...+5

Одесса – +3...+5

Николаев – +2...+4

Херсон – +2...+4

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +1...+3

Сумы – +2...+4

Полтава – +2...+4

Днепр – +2...+4

Запорожье – +2...+4

Донецк – 0...+2

Луганск – 0...+2

Харьков – 0...+2

Киев – +1...+3