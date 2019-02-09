В столице сегодня осадки не ожидаются, днем около 0°
На дорогах местами гололед, ветер южный, 5-10 м/сек.
В столице сегодня осадки не ожидаются, температура воздуха днем около 0°.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на данные гидрометцентра.
Также сегодня в городе на дорогах местами гололед, переменная облачность, ветер южный, 5-10 м/сек.
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