В столице сегодня осадки не ожидаются, днем около 0°

На дорогах местами гололед, ветер южный, 5-10 м/сек.

В столице сегодня без осадков / фото УНИАН

В столице сегодня осадки не ожидаются, температура воздуха днем около 0°.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на данные гидрометцентра.

Также сегодня в городе на дорогах местами гололед, переменная облачность, ветер южный, 5-10 м/сек.

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