Рио-де-Жанейро пострадал от мощного шторма (видео)

15:59, 8 февраля 2019
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Порывы ветра достигали 110 км/ч.

Рио-де-Жанейро пострадал от шторма / twitter.com/OperacoesRio
Рио-де-Жанейро пострадал от шторма / twitter.com/OperacoesRio

Бразильский город Рио-де-Жанейро пострадал от мощного шторма, порывы ветра достигали 110 км/ч.

Жертвами аномального снегопада в Европе стали больше 20 человек (фото, видео)

Проливной дождь (в некоторых районах выпало 2 месячные нормы осадков) привел к наводнениям и оползням, передает Stormnews со ссылкой на G1.

Из-за разгула стихии погибли по меньшей мере 6 человек. Двое погибших находились в попавшем под оползень автобусе. Еще одна жительница погибла в результате обрушения дома. В городе возникли проблемы с электроснабжением. Закрыты некоторые дороги.

Напомним, зимний шторм "Лусиан" принес снегопады в штаты Западного побережья США.

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Теги: #погода#шторм#Бразилия
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