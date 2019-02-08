Рио-де-Жанейро пострадал от мощного шторма (видео)
Порывы ветра достигали 110 км/ч.
Бразильский город Рио-де-Жанейро пострадал от мощного шторма, порывы ветра достигали 110 км/ч.
Жертвами аномального снегопада в Европе стали больше 20 человек (фото, видео)
Проливной дождь (в некоторых районах выпало 2 месячные нормы осадков) привел к наводнениям и оползням, передает Stormnews со ссылкой на G1.
Из-за разгула стихии погибли по меньшей мере 6 человек. Двое погибших находились в попавшем под оползень автобусе. Еще одна жительница погибла в результате обрушения дома. В городе возникли проблемы с электроснабжением. Закрыты некоторые дороги.
Напомним, зимний шторм "Лусиан" принес снегопады в штаты Западного побережья США.
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