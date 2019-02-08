В результате прорыва дамбы в Бразилии погибли 150 человек

14:41, 8 февраля 2019
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182 человека числятся пропавшими без вести.

Последствия прорыва дамбы в Бразилии / twitter.com/recordtvminas
Последствия прорыва дамбы в Бразилии / twitter.com/recordtvminas

Число погибших при прорыве дамбы в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии возросло до 150 человек.

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182 человека по-прежнему числятся пропавшими без вести, передает Синьхуа со ссылкой на противопожарную службу.

В поисково-спасательной операции задействованы 400 спасателей. Пока завершать спасательную операцию не планируется.

Ранее сообщалось о 142 погибших.

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Теги: #Бразилия
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