В результате прорыва дамбы в Бразилии погибли 150 человек
182 человека числятся пропавшими без вести.
Число погибших при прорыве дамбы в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии возросло до 150 человек.
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182 человека по-прежнему числятся пропавшими без вести, передает Синьхуа со ссылкой на противопожарную службу.
В поисково-спасательной операции задействованы 400 спасателей. Пока завершать спасательную операцию не планируется.
Ранее сообщалось о 142 погибших.
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