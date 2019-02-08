Дождь, мокрый снег и штормовой ветер: синоптик предупредила об осложнении погоды в Украине 12 февраля
Во вторник ожидаются сильные осадки.
Во вторник, 12 февраля, погода в Украине ухудшится, ожидаются дожди, мокрый снег и штормовой ветер.
Погода на выходные: в Украине будет сухо и прохладно (карта)
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"В ближайшем синоптическом будущем самым сложным окажется вторник, 12 февраля: набегут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер усилится до штормовых значений. Учтите этот прогноз", - пишет она.
По словам Диденко, в ближайшие выходные в Украине будет без осадков. Ночью -2...-7, местами -7...-12 градусов, днем 0...+3 градуса. На юге и западе теплее: ночью 0-4 мороза, днем +3...+7 градусов.
Напомним, 8 февраля в Украине будет прохладно и без осадков.
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