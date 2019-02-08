Погода на выходные: в Украине будет сухо и прохладно (карта)
Лишь в западных областях будет по-весеннему тепло.
На выходных в Украине без осадков, в западных областях в воскресенье значительно потеплеет.
Прогноз погоды на сегодня: в Украине без осадков, местами температура до +5° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью -6°, днем -1°. В воскресенье переменная облачность, -2°...+2°.
Во Львове в субботу без осадков, ночью -1°, днем +4°. В воскресенье пасмурно, +1°…+7°.
В Луцке в субботу ночью -1, днем +4°, без осадков. В воскресенье ночью +2°, днем +5°, переменная облачность.
В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха -4°...+2°. В воскресенье до +5°, пасмурно.
Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью -1°, днем +2°. В воскресенье 0°...+6°.
В Харькове в субботу пасмурно, температура ночью -7°, днем -4°. В воскресенье -4°...-1°, без осадков.
Погода в Днепре: в субботу облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем 0°. В воскресенье пасмурно, температура воздуха -1°...+1°.
В Симферополе завтра без осадков, +1°...+3°. В воскресенье -3°...+5°, облачно с прояснениями.
Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью -4°, днем 0°. В воскресенье без осадков, температура до +1°.
В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью -7°, днем 0°. В воскресенье температура до +1°, без осадков.
В Северодонецке завтра облачно, температура ночью -12°, днем -3°. В воскресенье -4°...-1°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до -6°. В воскресенье солнечно, ночью 0°, днем +2°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью -1°, днем +5°. В воскресенье переменная облачность, ночью -1°, днем до +8°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +4°. В воскресенье температура до +7°, облачно с прояснениями.
В Сваляве завтра без осадков, +2°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха +1° …+4°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
- Винница+1°... -6°
- Днепр0°... -6°
- Донецк-1°... -8°
- Житомир+2°... -4°
- Запорожье0°... -4°
- Ивано-Франковск+3°... -8°
- Киев0°... -9°
- Кировоград0°... -7°
- Луганск-2°... -8°
- Луцк+3°... -2°
- Львов+3°... -3°
- Николаев+1°... -2°
- Одесса+2°... -2°
- Полтава0°... -7°
- Ровно+2°... -3°
- Симферополь0°... -1°
- Сумы-1°... -8°
- Тернополь0°... -6°
- Харьков-1°... -7°
- Херсон+1°... -1°
- Хмельницкий+2°... -6°
- Черкассы0°... -6°
- Чернигов-1°... -9°
- Черновцы+2°... -6°