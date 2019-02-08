Погода на выходные: в Украине будет сухо и прохладно (карта)

Лишь в западных областях будет по-весеннему тепло.

На выходных в Украине без осадков / УНИАН

На выходных в Украине без осадков, в западных областях в воскресенье значительно потеплеет.

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Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью -6°, днем -1°. В воскресенье переменная облачность, -2°...+2°.

Во Львове в субботу без осадков, ночью -1°, днем +4°. В воскресенье пасмурно, +1°…+7°.

В Луцке в субботу ночью -1, днем +4°, без осадков. В воскресенье ночью +2°, днем +5°, переменная облачность.

В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха -4°...+2°. В воскресенье до +5°, пасмурно.

Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью -1°, днем +2°. В воскресенье 0°...+6°.

В Харькове в субботу пасмурно, температура ночью -7°, днем -4°. В воскресенье -4°...-1°, без осадков.

Прогноз на 9 февраля / УНИАН

Прогноз на 10 февраля / УНИАН

Погода в Днепре: в субботу облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем 0°. В воскресенье пасмурно, температура воздуха -1°...+1°.

В Симферополе завтра без осадков, +1°...+3°. В воскресенье -3°...+5°, облачно с прояснениями.

Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью -4°, днем 0°. В воскресенье без осадков, температура до +1°.

В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью -7°, днем 0°. В воскресенье температура до +1°, без осадков.

В Северодонецке завтра облачно, температура ночью -12°, днем -3°. В воскресенье -4°...-1°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до -6°. В воскресенье солнечно, ночью 0°, днем +2°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью -1°, днем +5°. В воскресенье переменная облачность, ночью -1°, днем до +8°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +4°. В воскресенье температура до +7°, облачно с прояснениями.

В Сваляве завтра без осадков, +2°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха +1° …+4°.

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