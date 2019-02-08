Шторм, наводнения и песчаная буря: Греция пострадала от непогоды (видео)

На острове Крит наблюдались сильный шторм и град.

Греция пострадала от непогоды / www.facebook.com/stavros.kesedakis

В последние дни на различные районы Греции обрушилась ненастная погода.

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Так, на страну обрушились штормы, проливные дожди, наводнения, град и песчаные бури, передает Stormnews.

В частности, на острове Крит наблюдался сильный шторм и град.

Напомним, из-за сильного снегопада около 240 рейсов были отменены 3 февраля в международном аэропорту имени Франца-Йозефа Штрауса в Мюнхене.