Шторм, наводнения и песчаная буря: Греция пострадала от непогоды (видео)

10:51, 8 февраля 2019
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На острове Крит наблюдались сильный шторм и град.

Греция пострадала от непогоды / www.facebook.com/stavros.kesedakis
Греция пострадала от непогоды / www.facebook.com/stavros.kesedakis

В последние дни на различные районы Греции обрушилась ненастная погода.

Каир накрыла песчаная буря (видео)

Так, на страну обрушились штормы, проливные дожди, наводнения, град и песчаные бури, передает Stormnews.

В частности, на острове Крит наблюдался сильный шторм и град.

Напомним, из-за сильного снегопада около 240 рейсов были отменены 3 февраля в международном аэропорту имени Франца-Йозефа Штрауса в Мюнхене.

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Теги: #Греция#шторм#буря
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