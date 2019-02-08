Австралия и Новая Зеландия оказались во власти пожаров и наводнений
В городе Таунсвилл за неделю выпала годовая норма осадков.
На Южном острове в Новой Зеландии с 5 февраля бушуют пожары.
Ситуация сейчас находится под контролем, но на то, чтобы погасить все очаги возгорания, считают специалисты, потребуется несколько дней, сообщает Euronews.
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Пламя распространилось почти на две тысячи гектаров земли. Эвакуированы жители более ста домов. Несколько жилых зданий сгорели полностью. С огнем борются 12 пожарных команд, десять вертолетов и два самолета.
В то же время на северо-восточном побережье Австралии, пострадавшем от наводнений, начинают расчищать улицы и дома.
В городе Таунсвилл (штат Квинсленд) за неделю выпала годовая норма осадков. Здесь жертвами стихии стали по меньшей мере два человека. Для спасения оказавшихся в беде людей были мобилизованы военные. Самостоятельную эвакуацию власти запретили, поскольку в паводковых водах на улицах города появились водяные змеи и гребнистые крокодилы. Убытки для страховых компаний оцениваются в 45 миллионов австралийских долларов. Риск наводнений сохранится до конца недели.
Напомним, в результате схода оползня в провинции Ла-Пас в Боливии погибли шесть человек, еще 17 пострадали.
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