В Киеве сегодня без осадков, днем температура до 0°
Вечером в столице до -4°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 8 февраля, в Киеве без осадков, днем температура до 0°.
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Прогноз погоды в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем 0°, вечером - до -4°. Ветер южный и юго-восточный, до 2,8 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:24, а зайдет в 17:00.
Как сообщал УНИАН, 8 февраля в Украине будет холодно и без осадков.
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- Винница+1°... -6°
- Днепр0°... -6°
- Донецк-1°... -9°
- Житомир+2°... -4°
- Запорожье+1°... -4°
- Ивано-Франковск+3°... -7°
- Киев0°... -9°
- Кировоград0°... -7°
- Луганск-2°... -9°
- Луцк+3°... -2°
- Львов+3°... -3°
- Николаев+1°... -2°
- Одесса+1°... -2°
- Полтава-1°... -7°
- Ровно+2°... -3°
- Симферополь0°... -1°
- Сумы-1°... -8°
- Тернополь+1°... -6°
- Харьков-1°... -8°
- Херсон+1°... -1°
- Хмельницкий+2°... -7°
- Черкассы0°... -7°
- Чернигов0°... -9°
- Черновцы+3°... -6°
Виргиния, США
+ 9 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+8 °
Влажность:41 %
Давление:752 мм
Ветер: 8.3 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:07:09
Закат17:38
Видимость:0.8 км
Фаза луны:
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