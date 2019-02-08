В Киеве сегодня без осадков, днем температура до 0°

08:30, 8 февраля 2019
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Вечером в столице до -4°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 8 февраля, в Киеве без осадков, днем температура до 0°.

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Прогноз погоды в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем 0°, вечером - до -4°. Ветер южный и юго-восточный, до 2,8 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:24, а зайдет в 17:00.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля в Украине будет холодно и без осадков.

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Теги: #Киев#погода
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