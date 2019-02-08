Прогноз погоды на сегодня: в Украине без осадков, местами температура до +5° (карта)

08:00, 8 февраля 2019
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Теплее всего сегодня будет на западе.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН
В Украине сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 8 февраля в Украине будет прохладно и без осадков.

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Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура до -2°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +1°. 

На западе Украины солнечно. Температура до +5°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до 0°. В центре без осадков, температура до +2°.

Прогноз на 8 февраля / УНИАН
Прогноз на 8 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 8 февраля солнце на лето поворачивает. Заметно, что дни стали длиннее.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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