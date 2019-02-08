Прогноз погоды на сегодня: в Украине без осадков, местами температура до +5° (карта)
Теплее всего сегодня будет на западе.
Согласно данным Погода УНИАН, 8 февраля в Украине будет прохладно и без осадков.
Ударят сильные морозы: народный синоптик рассказал о погоде в Украине на следующей неделе
Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура до -2°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +1°.
На западе Украины солнечно. Температура до +5°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до 0°. В центре без осадков, температура до +2°.
Согласно народному прогнозу, 8 февраля солнце на лето поворачивает. Заметно, что дни стали длиннее.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+1°... -6°
- Днепр0°... -6°
- Донецк-1°... -9°
- Житомир+2°... -4°
- Запорожье+1°... -4°
- Ивано-Франковск+3°... -7°
- Киев0°... -9°
- Кировоград0°... -7°
- Луганск-2°... -9°
- Луцк+3°... -2°
- Львов+3°... -3°
- Николаев+1°... -2°
- Одесса+1°... -2°
- Полтава-1°... -7°
- Ровно+2°... -3°
- Симферополь0°... -1°
- Сумы-1°... -8°
- Тернополь+1°... -6°
- Харьков-1°... -8°
- Херсон+1°... -1°
- Хмельницкий+2°... -7°
- Черкассы0°... -7°
- Чернигов0°... -9°
- Черновцы+3°... -6°
Виргиния, США
+ 9 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+8 °
Влажность:41 %
Давление:752 мм
Ветер: 8.3 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:07:09
Закат17:38
Видимость:0.8 км
Фаза луны:
Лента новостей