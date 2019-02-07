В Киеве завтра без осадков, днем температура до 0°

17:00, 7 февраля 2019
3
0

Вечером в столице до -4°.

В Киеве завтра похолодает / УНИАН
В Киеве завтра похолодает / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 8 февраля, в Киеве без осадков, днем температура до 0°.

Синоптик рассказала, когда в Украине начнется потепление

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем 0°, вечером - до -4°. Ветер южный и юго-восточный, до 2,8 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:24, а зайдет в 17:00.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля в Украине будет холодно и без осадков.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах
Ударят сильные морозы: народный синоптик рассказал о погоде в Украине на следующей неделе Ударят сильные морозы: народный синоптик рассказал о погоде в Украине на следующей неделе
Синоптики предупреждают о гололедице в Украине Синоптики предупреждают о гололедице в Украине
Синоптик рассказала, когда в Украине начнется потепление Синоптик рассказала, когда в Украине начнется потепление
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +1° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +1°
Погода на сегодня: в Украине без осадков, на западе температура до +4° (карта) Погода на сегодня: в Украине без осадков, на западе температура до +4° (карта)
Завтра в Украине похолодает, ночью местами температура до -7° (видеопрогноз) Завтра в Украине похолодает, ночью местами температура до -7° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 9 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
92 %
753 мм
2.6 м/с
42 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять