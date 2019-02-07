В Киеве завтра без осадков, днем температура до 0°
Вечером в столице до -4°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 8 февраля, в Киеве без осадков, днем температура до 0°.
Синоптик рассказала, когда в Украине начнется потепление
Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем 0°, вечером - до -4°. Ветер южный и юго-восточный, до 2,8 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:24, а зайдет в 17:00.
Как сообщал УНИАН, 8 февраля в Украине будет холодно и без осадков.
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- Запорожье+3°... -3°
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- Киев+2°... -6°
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- Одесса+2°... -3°
- Полтава+1°... -5°
- Ровно+3°... -4°
- Симферополь0°... -3°
- Сумы+1°... -9°
- Тернополь+2°... -5°
- Харьков+1°... -5°
- Херсон+2°... -3°
- Хмельницкий+2°... -4°
- Черкассы+1°... -5°
- Чернигов+2°... -6°
- Черновцы+4°... -5°
Виргиния, США
+ 9 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+7 °
Влажность:92 %
Давление:753 мм
Ветер: 2.6 м/с
Вероятность осадков:42 %
Восход:07:10
Закат17:37
Видимость:6.4 км
Фаза луны:
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