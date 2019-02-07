Погода в Украине на завтра: будет холодно и без осадков (видеопрогноз)
Местами ночью до -8°.
Согласно данным Погода УНИАН, 8 февраля в Украине будет холодно и без осадков.
Синоптик рассказала, когда в Украине начнется потепление
Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -8°, днем до -2°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -4°, днем до +1°.
На западе Украины солнечно. Температура ночью до -4°, днем до +5°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -8°, днем до 0°. В центре без осадков, температура ночью до -8°, днем до +2°.
Согласно народному прогнозу, 8 февраля солнце на лето поворачивает. Заметно, что дни стали длиннее.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 8 февраля
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Погода в Украине
- Винница+1°... -4°
- Днепр+1°... -4°
- Донецк0°... -5°
- Житомир+3°... -3°
- Запорожье+3°... -3°
- Ивано-Франковск+4°... -7°
- Киев+2°... -6°
- Кировоград+1°... -5°
- Луганск0°... -5°
- Луцк+3°... -3°
- Львов+3°... -3°
- Николаев+2°... -3°
- Одесса+2°... -3°
- Полтава+1°... -5°
- Ровно+3°... -4°
- Симферополь0°... -3°
- Сумы+1°... -9°
- Тернополь+2°... -5°
- Харьков+1°... -5°
- Херсон+2°... -3°
- Хмельницкий+2°... -4°
- Черкассы+1°... -5°
- Чернигов+2°... -6°
- Черновцы+4°... -5°
Виргиния, США
+ 9 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+7 °
Влажность:92 %
Давление:753 мм
Ветер: 2.6 м/с
Вероятность осадков:42 %
Восход:07:10
Закат17:37
Видимость:6.4 км
Фаза луны:
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