Погода в Украине на завтра: будет холодно и без осадков (видеопрогноз)

16:30, 7 февраля 2019
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Местами ночью до -8°.

Завтра в Украине будет холодно / УНИАН
Завтра в Украине будет холодно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 8 февраля в Украине будет холодно и без осадков.

Синоптик рассказала, когда в Украине начнется потепление

Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -8°, днем до -2°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -4°, днем до +1°. 

На западе Украины солнечно. Температура ночью до -4°, днем до +5°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -8°, днем до 0°. В центре без осадков, температура ночью до -8°, днем до +2°.

Согласно народному прогнозу, 8 февраля солнце на лето поворачивает. Заметно, что дни стали длиннее.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#морозы
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