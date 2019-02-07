Число погибших при прорыве дамбы в Бразилии увеличилось до 142 человек
194 человека по-прежнему числятся пропавшими без вести.
Число погибших при прорыве дамбы в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии возросло до 142 человек, 122 из них уже опознаны.
В Боливии шесть человек стали жертвами схода оползня
В то же время 194 человека по-прежнему числятся пропавшими без вести, передает Xinhua со ссылкой на представителя пожарной охраны страны Педро Айхара.
Катастрофа в штате Минас-Жерайс произошла 25 января, когда при обрушении дамбы хвостохранилища, принадлежащего горнодобывающей компании Vale, на окружающую территорию хлынули мощные грязевые потоки. Множество строений оказались разрушены.
Напомним, жертвами сильнейшего наводнения в Австралии стали два человека.
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