Число погибших при прорыве дамбы в Бразилии увеличилось до 142 человек

194 человека по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Последствия прорыва дамбы в Бразилии / twitter.com/recordtvminas

Число погибших при прорыве дамбы в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии возросло до 142 человек, 122 из них уже опознаны.

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В то же время 194 человека по-прежнему числятся пропавшими без вести, передает Xinhua со ссылкой на представителя пожарной охраны страны Педро Айхара.

Катастрофа в штате Минас-Жерайс произошла 25 января, когда при обрушении дамбы хвостохранилища, принадлежащего горнодобывающей компании Vale, на окружающую территорию хлынули мощные грязевые потоки. Множество строений оказались разрушены.

Напомним, жертвами сильнейшего наводнения в Австралии стали два человека.