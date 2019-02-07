Число погибших при прорыве дамбы в Бразилии увеличилось до 142 человек

15:36, 7 февраля 2019
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194 человека по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Последствия прорыва дамбы в Бразилии / twitter.com/recordtvminas
Последствия прорыва дамбы в Бразилии / twitter.com/recordtvminas

Число погибших при прорыве дамбы в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии возросло до 142 человек, 122 из них уже опознаны.

В Боливии шесть человек стали жертвами схода оползня

В то же время 194 человека по-прежнему числятся пропавшими без вести, передает Xinhua со ссылкой на представителя пожарной охраны страны Педро Айхара. 

Катастрофа в штате Минас-Жерайс произошла 25 января, когда при обрушении дамбы хвостохранилища, принадлежащего горнодобывающей компании Vale, на окружающую территорию хлынули мощные грязевые потоки. Множество строений оказались разрушены.

Напомним, жертвами сильнейшего наводнения в Австралии стали два человека.

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Теги: #наводнение#Бразилия
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