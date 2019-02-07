Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

14:29, 7 февраля 2019
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Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

В четверг, 7 февраля, в Закарпатской области сохраняется лавинная опасность 3 уровня.

В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +1°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"7 февраля на высокогорье и в горах восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

Напомним, в четверг, 7 февраля, в Украине похолодает, местами днем до +4°.

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Теги: #погода#Карпаты#лавина
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