Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

В четверг, 7 февраля, в Закарпатской области сохраняется лавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"7 февраля на высокогорье и в горах восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

Напомним, в четверг, 7 февраля, в Украине похолодает, местами днем до +4°.