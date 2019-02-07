Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах
Лавинная опасность достигает 3 уровня.
В четверг, 7 февраля, в Закарпатской области сохраняется лавинная опасность 3 уровня.
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +1°
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"7 февраля на высокогорье и в горах восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.
Напомним, в четверг, 7 февраля, в Украине похолодает, местами днем до +4°.
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