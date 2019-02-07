Сильные ливни привели к селям в Калифорнии (видео)

12:56, 7 февраля 2019
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От непогоды пострадали те районы, где прошлой осенью бушевали природные пожары.

В Калифорнии ливни привели к сходу селей / twitter.com/LASDHQ
В Калифорнии ливни привели к сходу селей / twitter.com/LASDHQ

Проливные дожди привели к селевым потокам в южной части американского штата Калифорния.

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От непогоды пострадали также те районы, где прошлой осенью бушевали природные пожары, передает Stormnews.

Дожди также привели к загрязнению пляжей: потоки воды смывали мусор с улиц населенных пунктов в море.

Видео: youtube.com / CBS Los Angeles

Напомним, мощный тихоокеанский шторм принес в американский штат Калифорния сильный ветер, дожди и снег.

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Теги: #США#дождь
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