Ударят сильные морозы: народный синоптик рассказал о погоде в Украине на следующей неделе
Ожидается, что температура опустится до -25 градусов.
На следующей неделе погода в Украине изменится: оттепель закончится, ударят сильные морозы.
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Об этом "Фактам" рассказал народный синоптик Леонид Горбань
"Оттепель закончится, ударят сильные морозы. Местами термометр покажет 25 градусов ниже нуля", - сообщил он.
По прогнозу Горбаня, уже к концу следующей недели на несколько дней опять придет оттепель, после которой вернутся небольшие морозы - до -5 градусов.
Затем, после небольшого потепления синоптик обещает два-три теплых дня, а в конце февраля опять ударят морозы до 10−15 градусов. Такая температура продержится почти до середины марта.
Напомним, после небольшого похолодания 11-12 февраля в Украину придет очередное потепление.
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