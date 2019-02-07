Синоптики предупреждают о гололедице в Украине
Объявлен I уровень опасности.
В четверг, 7 февраля, почти по всей Украине ожидается гололедица, объявлен I уровень опасности.
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +1°
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"В течение 7 февраля на дорогах, кроме южной части, гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что также гололедица сохранится на дорогах Киева и Киевской области.
Напомним, в четверг, 7 февраля, в Украине похолодает, местами днем до +4°.
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