Синоптики предупреждают о гололедице в Украине

10:52, 7 февраля 2019
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Объявлен I уровень опасности.

Украинцев предупреждают о гололеде / Фото УНИАН
Украинцев предупреждают о гололеде / Фото УНИАН

В четверг, 7 февраля, почти по всей Украине ожидается гололедица, объявлен I уровень опасности.

В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +1°

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"В течение 7 февраля на дорогах, кроме южной части, гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что также гололедица сохранится на дорогах Киева и Киевской области.

Напомним, в четверг, 7 февраля, в Украине похолодает, местами днем до +4°.

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Теги: #погода#гололедица
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